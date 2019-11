PIB italiano cresce 0,1% no 3º trimestre, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2019 ante os três meses anteriores, segundo revisão publicada nesta sexta-feira pelo instituto de estatísticas do país, o Istat.



Em relação a igual período do ano passado, o PIB italiano registrou expansão de 0,3% entre julho e setembro.



Os números de hoje confirmam estimativas preliminares divulgadas pelo Istat no fim de outubro.