Banco da Coreia (BoK) mantém taxa básica de juros inalterada em 1,25% ao ano

O Banco da Coreia (BoK) decidiu nesta quinta-feira manter sua taxa básica de juros inalterada em 1,25%, após ter feito dois cortes seguidos neste ano para estimular o crescimento econômico.



Todos os sete economistas consultados pelo Wall Street Journal antes de decisão esperavam que a autoridade monetária da Coreia do Sul mantivesse a taxa inalterada, mas alguns ainda preveem mais cortes no próximo ano para estimular uma economia em queda.



As exportações, principal motor de crescimento do país, devem recuar pelo 12º mês consecutivo em novembro, na comparação anual, e a inflação deve ficar bem abaixo da meta anual de 2%. Fonte: Dow Jones Newswires.