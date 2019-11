Receita publica Instrução normativa sobre Dirf 2020

A Secretaria Especial da Receita Federal publicou na edição desta quinta-feira, 28, do Diário Oficial da União a Instrução Normativa 1.915 , que dispõe sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte relativa ao ano-calendário de 2019 e a situações especiais ocorridas em 2020 (Dirf 2020) e sobre o Programa Gerador da Dirf 2020.



Estão obrigadas a apresentar a Dirf 2020 pessoas físicas e as jurídicas que pagaram ou creditaram rendimentos em relação aos quais tenha havido retenção do Imposto sobre a Renda retido na Fonte (IRRF).



De acordo com a Instrução Normativa, a Dirf 2020, relativa ao ano-calendário de 2019, deverá ser apresentada até o dia 28 de fevereiro de 2020.