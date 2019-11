Ex-primeiro-ministro do Peru é preso por suposto envolvimento em caso Odebrecht

O ex-primeiro-ministro do Peru, Cesar Villanueva, foi preso preventivamente nesta quarta-feira, de acordo com o Ministério Público do país, enquanto está sendo investigado por suposto tráfico de influência, em um caso de suborno ligado à construtora brasileira Odebrecht.



Villanueva foi primeiro-ministro do governo do presidente peruano, Martin Vizcarra, de abril de 2018 a março de 2019.



Quase todos os ex-presidentes vivos do Peru estão sob investigação acerca de suas conexões com a Odebrecht, com exceção do ex-presidente Alberto Fujimori, que está cumprindo uma pena de 25 anos de prisão por violações de direitos humanos e corrupção. Fonte: Associated Press