Witzel diz que está virando o jogo das contas públicas no Rio

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), disse nesta quarta-feira, 27, que está virando o jogo das contas públicas de seu Estado. Segundo ele, quando assumiu o governo fluminense em janeiro não tinha como pagar a folha de salários de abril dos servidores.



"Agora, em 2 de dezembro, vamos pagar o 13º salário dos servidores e, em janeiro, pagaremos os salários. Estamos virando o jogo das contas públicas do Rio de Janeiro. Não foi fácil, mas estamos virando este jogo", afirmou.



Witzel é participante do II Fórum Nacional da Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade, realizado nesta quarta-feira, em São Paulo.