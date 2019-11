Presidente eleito da Argentina diz que não solicitará mais empréstimos ao FMI

O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, anunciou nesta terça-feira que não solicitará ao Fundo Monetário Internacional (FMI) uma parcela pendente de US$ 11 bilhões do empréstimo de US$ 57 bilhões concedido pela organização ao país em 2018.



"Tenho um problemão e vou pedir mais dinheiro?", questionou Fernández em uma entrevista. "Se você tem um problema porque está muito endividado, acredito que a solução não é continuar se endividando", acrescentou.



Fernández já havia confirmado na semana passada, em uma conversa por telefone com diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, que está disposto a cumprir com os compromissos assumidos com o FMI, mas afirmou que não aceitará mais ajuste fiscal e que sua intenção é renegociar as metas do acordo.



"Eu não quero assinar acordos que não vamos cumprir. Esses acordos foram assinados por [Mauricio] Macri. Ele assinou um, dois, três, e não cumpriu nenhum", declarou Fernández nesta terça-feira. Fonte: Associated Press