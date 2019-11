Guedes deixa de citar câmbio, mas muda discurso sobre mix de política econômica

O ministro da Economia, Paulo Guedes, alterou o discurso sobre a composição do mix de política econômica que mencionou durante entrevista coletiva dada nos Estados Unidos na segunda-feira, 25, na qual também citou o dólar a R$ 4,20 como normal, o que resultou em aumento da pressão no mercado de câmbio na manhã desta terça-feira, 26. Com os comentários, a cotação do dólar abriu em forte alta e, ao se aproximar de R$ 4,27, gerou resposta do Banco Central, com intervenção.



Também em Washington, nos Estados Unidos, Guedes apontou que a composição da política econômica é "política fiscal apertada e monetária frouxa", enquanto, anteriormente, tinha destacado que o mix era por juro de equilíbrio mais baixo e câmbio neutro mais alto, em palestra no Peterson Institute for International Economics.



Na palestra desta terça, o ministro não fez nenhuma menção a câmbio.