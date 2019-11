Trump diz que acordo com China 'está indo muito bem', mas EUA observam Hong Kong

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que a chamada "fase 1" do acordo comercial com a China "está indo muito bem", mas ponderou que os Estados Unidos estão observando os desdobramentos dos protestos em Hong Kong.



"Nós temos uma relação muito boa com o presidente Xi [Jinping, da China]", disse Trump a repórteres, e acrescentou que os dois países estão na fase conclusiva "de um acordo muito importante". "Acho que podemos dizer que é um dos acordos comerciais mais importantes de todos os tempos", apontou.



"Eu acredito que o presidente Xi pode fazer isso [o acordo] acontecer. Eu conheço ele e acredito que ele gostaria de fazer isso acontecer", continuou o líder da Casa Branca.



Segundo Trump, o acordo "está indo muito bem, mas, ao mesmo tempo, nós estamos observando Hong Kong". "Nós estamos com eles [os manifestantes]", declarou o republicano, ao ser questionado por um repórter sobre os protestos pró-democracia que ocorrem desde março no território semiautônomo.



As manifestações em Hong Kong se tornaram um possível entrave para as negociações comerciais entre Washington e Pequim desde que o Congresso dos EUA aprovou um projeto de lei em apoio aos manifestantes. De acordo com a mídia chinesa, a China espera uma posição de Trump sobre o assunto.