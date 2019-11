PMI composto do Japão avança de 49,1 em setembro para 49,9 na prévia de outubro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão avançou de 49,1 em outubro para 49,9 na leitura preliminar de novembro, informou nesta quinta-feira a IHS Markit, em pesquisa realizada em conjunto com o Jibun Bank. O patamar abaixo de 50 indica que país mantém contração na atividade.



O PMI da indústria teve alta de 48,4 em outubro para 48,6 na prévia de novembro. Já o PMI de serviços subiu de 49,7 no mês passado para 50,4 na preliminar deste mês, o que indica expansão da atividade nesse setor da economia japonesa.