Petrobras arrenda fábricas de fertilizantes para Grupo Unigel

A Petrobras informa que celebrou nesta quinta-feira com a empresa Proquigel Química, empresa integrante do Grupo Unigel, contratos de arrendamentos das suas fábricas de fertilizantes na Bahia (Fafen-BA) e em Sergipe (Fafen-SE), no valor total de R$ 177 milhões para um período de 10 anos, prorrogáveis pelo mesmo período.



Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal explica que os arrendamentos entrarão em vigor após a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a obtenção das licenças necessárias à operação pela Proquigel Química.



A empresa lembra que o processo para o arrendamento das Fafens seguiu os ritos da Lei Federal 13.303/2016 (Lei das Estatais).



"Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da companhia, visando à geração de valor para os nossos acionistas", afirma a empresa.



A Fafen-BA é uma unidade de fertilizantes nitrogenados, localizada no Polo Petroquímico de Camaçari no Estado da Bahia, com capacidade de produção total de ureia de 1.300 t/dia. Também comercializa amônia, gás carbônico e agente redutor líquido automotivo (Arla 32).



A Fafen-SE, localizada em Laranjeiras no Estado de Sergipe, tem capacidade de produção total de ureia de 1.800 t/dia. Também comercializa amônia, gás carbônico e sulfato de amônio.



Segundo a Petrobras, a Unigel é uma empresa brasileira e atua nos negócios de estirênicos, acrílicos e fertilizantes. Possui unidades industriais tanto no Brasil como no México. Sua base de clientes abrange diversos setores industriais como: papel e celulose, têxtil, eletrônicos, embalagens, eletrodomésticos, construção civil, automotivo, agronegócios, mineração e indústria química, atuantes no Brasil e no exterior.



A Proquigel é subsidiária da Unigel, e tem como principais linhas de produtos acrilonitrila, metacrilato, produtos para mineração e fertilizantes, sendo a maior produtora nacional de sulfato de amônia.