Dólar pode cair até R$ 4, mas não passará desse patamar, diz Thadeu de Freitas

O presidente do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Thadeu de Freitas, disse ao segmento exportador que o dólar pode cair a até R$ 4, mas não passará desse patamar.



"Depois de muito tempo temos um Brasil com taxas de juros mais baixas", afirmou Freitas, acrescentando que "a expectativa hoje é muito boa em termos de perspectivas inflacionárias" e que a política de redução da Selic tem como foco a variação dos preços ao consumidor e não o câmbio. "Aquela expectativa do dólar cair mais não está acontecendo", completou.



Além de presidir o conselho do BNDES, o economista é também chefe da Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).



Ele participou da cerimônia de abertura do evento Enaex 2019, promovido pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).