Presidente do BC diz que inflação está baixa e pede investimento privado

O presidente do BC disse que "o Brasil está se reinventando" com dinheiro privado e que o mercado finalmente compreende que o governo tem um programa fiscal sério que vai trazer "equilíbrio às contas públicas".





Campos Neto disse que os investimentos públicos, sozinhos, são ineficientes. "O dinheiro público como máquina de crescimento bateu no muro", afirmou aos senadores.





Sobre o cheque especial, tratado em audiência pública na Câmara, o economista reafirmou o projeto para fazer mudanças nos juros do cheque especial, que considera "um produto muito agressivo", com peso maior de juros sobre os mais pobres.

Nos próximos dias, garantiu Campos Neto, será lançado um mutirão de renegociação de dívidas nos bancos. O presidente da autoridade monetária lembrou que está articulando a abertura de agencias bancárias aos sábados ou após o horário normal de funcionamento para quem quiser renegociar dívidas.

Em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, nesta terça-feira (19/11), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a inflação está baixa e estável a curto prazo.