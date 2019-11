África do Sul quer se mover para um comércio de mais valor agregado

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse que seu país tenta se direcionar para ter um mercado com mais valor agregado. "O país, que é um exportador de matéria-prima, quer se mover para um comércio de mais valor agregado", afirmou no início do seu discurso nesta quinta-feira, 14, em Brasília.



Ele lembrou que a estratégia do Brics busca crescimento econômico inclusivo e voltado para erradicação da miséria. "Há ainda muito escopo para aumentar valor do comércio e reduzir desequilíbrios comerciais", afirmou.



Ramaphosa falou ainda sobre a necessidade de desenvolver pequenas e médias empresas mediante acordos internacionais.



O presidente sul-africano demonstrou preocupação com grupos vulneráveis e disse que vem através dos fóruns desenvolver o empoderamento das mulheres. "Gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar o Brasil pelos grandes avanços que foram conseguidos durante sua presidência (nos Brics)", finalizou.