Petróleo Brent deve ficar em média em US$ 60 o barril em 2020, prevê DoE

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos afirma, em seu relatório de curto prazo sobre o setor de energia, que o preço do barril do petróleo tipo Brent deve ficar em média em US$ 60 em 2020, inferior à média de US$ 64 projetada para 2019. O petróleo WTI, por sua vez, deve ficar em média US$ 5,50 mais barato (US$ 54,50) que o Brent ao longo de 2020, informa ainda o órgão.



O DoE diz que, baseando-se em dados preliminares e em seus modelos, estima que os Estados Unidos tenham exportado 140 mil barris por dia (bpd) a mais de petróleo e derivados em setembro do que importou. Em outubro, as exportações totais excederam as importações em 550 mil bpd. Caso os números se confirmem, o DoE diz que será a primeira vez em que os EUA exportaram mais petróleo do que importaram desde o início desses registros, em 1949.



Os mercados de petróleo ficaram em uma margem relativamente restrita em outubro, após um quadro de mais volatilidade em setembro por causa de um ataque contra locais de produção da Arábia Saudita, diz o relatório. Uma série de indícios sugere que alguns dos riscos à oferta e à demanda que afetavam os participantes do mercado no terceiro trimestre começaram a diminuir, afirma o texto. "A produção da Arábia Saudita retornou aos níveis pré-ataque", nota. Parte da atividade econômica segue mais fraca do que a média recente, como o caso da China, diz o DoE, mas bancos centrais têm relaxado mais sua política, o que pode apoiar gastos de capital e outros gastos em investimentos.



O DoE diz ainda que projeta que os estoques dos EUA no quarto trimestre de 2019 devem aumentar mais, o que coloca "moderada pressão de baixa sobre os preços do petróleo".