Petrobras inicia processo de venda de operações no Uruguai

A Petrobras iniciou o processo de venda de seus negócios de distribuição de combustíveis, lubrificantes e fertilizantes no Uruguai. A companhia pretende se desfazer de 100% das ações detidas pela Petrobras Uruguay na Petrobras Uruguay Distribuición (PUDSA).



O portfólio de ativos da estatal brasileira no Uruguai inclui uma rede de 90 postos, 16 lojas de conveniência, um terminal logístico de lubrificantes e uma planta de QAV, sendo a segunda maior distribuidora do país vizinho. A empresa atua também na distribuição de fertilizantes líquidos, por meio de dois terminais logístico de armazenamento, a maior comercializadora do Uruguai.