KLM confirma pedido firme de 21 jatos E195-E2 da Embraer

A Embraer e a KLM Cityhopper assinaram acordo para um pedido firme de 21 aeronaves E195-E2, com direito de compra de outras 14. A carta de intenção anteriormente divulgada era de 15 pedidos firmes e 20 direitos de compra. Com todos os direitos de compra sendo exercidos, o acordo está avaliado em US$ 2,48 bilhões.



"A decisão da KLM de adicionar seis aeronaves a esta encomenda é um voto de confiança significativo ao nosso programa E2", afirmou por meio de nota o presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, disse John Slattery, ressaltando que o modelo possui 30% menos emissões quando comparado aos atuais E190 da KLM e será configurado com 32 assentos a mais (132 assentos).



As entregas começarão no primeiro trimestre de 2021.



As aeronaves do pedido virão do backlog existente da Aircastle e da ICBC, parceiras de arrendamento da Embraer. Cada uma fornecerá à KLM 11 e 10 jatos E195-E2.