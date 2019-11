Carlos da Costa: Vouchers de treinamento trarão alinhamento oferta-demanda

O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, avaliou que os vouchers de treinamento propostos nesta segunda-feira pelo governo trarão alinhamento entre oferta e demanda de trabalho. A medida foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Pelo programa, as empresas terão vouchers para que treinem os empregados e novos contratados em áreas que realmente são necessárias para a companhia. A meta é qualificar 4,5 milhões de trabalhadores em quatro anos.



"A medida coloca trabalhador e empresário no centro do processo. Esse casamento entre os dois trará mais eficiência e mais competências socioemocionais nessa relação", afirmou o secretário. "Estimamos a criação de 1 milhão de novos empregos líquidos apenas nessa primeira onda de qualificação, e haverá outras", completou.