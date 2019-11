Leilão do pré-sal foi 'exitoso', diz porta-voz da Presidência

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, disse nesta quarta-feira, 6, que o governo considerou "exitoso" o resultado do megaleilão do pré-sal.



"De forma alguma consideramos que tenha havido um insucesso. Consideramos, sim, que foi exitoso o leilão. Temos expectativas futuras sobre dois outros postos que não foram neste momento incluídos no processo, para que futuramente venham ser novamente apresentados", disse o porta-voz.



Esperado como um trunfo para fechar as contas do governo, o megaleilão do pré-sal, nesta quarta, 6, frustrou as expectativas da equipe econômica de arrecadar R$ 106,5 bilhões. A Petrobras arrematou duas das quatro áreas oferecidas, pagando R$ 69,96 bilhões, uma delas com as chinesas CNOOC e CNODC.



As grandes petroleiras ficaram de fora da disputa e os outros dois campos não tiveram oferta. Rêgo Barros disse que os dois campos devem ser oferecidos no próximo ano.



O porta-voz disse que o presidente Jair Bolsonaro "recebe com naturalidade" opinião do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), de que o leilão frustrou expectativa do mercado. "Volto a confirmar a posição do governo de que leilão foi exitoso. Conseguimos cerca de R$ 70 bilhões que irão irrigar a economia", declarou Rêgo Barros.