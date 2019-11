Yuan atinge maior marca ante o dólar em três meses, em meio a otimismo comercial

Em meio ao otimismo nos mercados internacionais sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China, o yuan se fortaleceu nesta manhã e atingiu a maior marca ante o dólar em três meses.



Há pouco, o dólar caía a 6,9973 yuans no mercado onshore e a 6,9958 yuans no mercado offshore. É o maior avanço do yuan sobre o dólar desde que o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) fixou a moeda americana em 7,0039 yuans no dia 8 de agosto, nível que ficou acima da marca psicológica de 7 yuans e foi o mais fraco desde 2008.



O bom humor no exterior foi impulsionado hoje por informações da Dow Jones Newswires, obtidas com fontes, de que americanos e chineses consideram retirar algumas tarifas de importação para garantir o fechamento do acordo comercial de "fase 1", que está em negociação. Além disso, o Financial Times noticiou que os EUA poderão remover tarifas sobre US$ 112 bilhões em importações chinesas.



Nesta terça-feira, o líder chinês, Xi Jinping, também prometeu adotar mais iniciativas para abrir gradualmente os mercados da China para investidores estrangeiros.



Na avaliação do estrategista-chefe de câmbio asiático no Mizuho Bank, Ken Cheung, "se os dois lados cancelarem as tarifas, isso sinalizaria um ponto de virada nas relações comerciais e desencadearia um desenrolar de posições de baixa do yuan no mercado".