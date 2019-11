Startup mineira amplia clientela com desconto na conta de energia

(foto: Metha Energia/Divulgação )





17:58 - 31/10/2018 BNDES capta US$ 156 mi para energia renovável com banco dos Brics Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) permite que o consumidor gere a própria energia elétrica a partir de fontes renováveis e fique com o excedente em forma de créditos. A Metha Energia atua fazendo a conexão entre o consumidor final e essa possibilidade. Criada em 2017, em Belo Horizonte, a empresa garante aos clientes descontos que podem chegar a 15% na conta de luz, dependendo do perfil de consumo. Desde 2012, a) permite que o consumidor gere a própria energia elétrica a partir de fontes renováveis e fique com o excedente em forma de créditos. A Metha Energia atua fazendo a conexão entre o consumidor final e essa possibilidade. Criada em 2017, em, a empresa garante aos clientes descontos que podem chegar ana conta de luz, dependendo do perfil de consumo.





O sistema que resulta nesses descontos é simples. A startup gera energia elétrica a partir de fontes renováveis, seja energia solar, de biogases ou pequenas centrais hidrelétricas (as chamadas PCHs). Segundo a empresa, o diferencial está em usar “potenciais energéticos desperdiçados com o objetivo de criar uma relação equilibrada com o meio ambiente”. A startup aluga essas fontes geradoras dos produtores; e depois de um certo tempo, a produção é arrendada. A energia é, então, inserida na rede da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o que gera créditos à empresa. Esses créditos são distribuídos entre os clientes, o que assegura o abatimento no valor das contas de energia. Essa operação é regida pela resolução normativa Nº 687/2015 da Aneel.





Para ter acesso ao desconto, o titular da conta de energia deve informar seus dados no site methaenergia.com.br, que faz uma análise das dívidas do consumidor junto à Cemig e confere se há consumo mínimo de 150 kWh (quilowatts-hora) mensais. Em até cinco dias, o processo é concluído e na cobrança seguinte o usuário passará a receber um boleto da empresa por e-mail ou SMS, não mais da concessionária. A operação não gera custo, é toda feita on-line e não há fidelidade. O serviço pode ser usado por consumidores que moram em casas ou apartamentos, alugados ou próprios.





A primeira usina de geração utilizada pela empresa foi uma fazenda de porcos em Pará de Minas. Os dejetos dos animais produzem gás metano, que é usado para a produção de energia elétrica. “O produtor ganha por dar destino correto ao dejeto e o consumidor final ganha ao pagar menos pela energia”, diz Fábio Teixeira, diretor de marketing da Metha Energia.





O executivo conta que a ideia da empresa é fornecer uma conta de luz mais barata para as pessoas físicas. “Todos os avanços na área de energia elétrica foram feitos para as pessoas jurídicas, que pagam taxas mais baratas que os consumidores”, afirma. Segundo o diretor de marketing da startup, o sistema da empresa permite que o consumidor tenha acesso a desconto na conta de luz, sem precisar investir em uma estrutura de geração de energia renovável.





Para novembro, a Aneel definiu que as contas de luz serão cobradas com bandeira vermelha nível 1. Com isso, a cada 100 kWh o consumidor paga taxa extraordinária de R$ 4,169. Em outubro, quando a bandeira amarela estava em vigor, essa taxa era de R$ 1,50 a cada 100 kWh. Foram os elevados preços das contas de luz que motivaram os fundadores da Metha Energia a buscar alternativas, como a geração distribuída.









(*) Estagiário sob a supervisão da subeditora Marta Vieira

Startup mineira do setor de geração distribuída de energia elétrica, apretende ampliar a rede de fontes geradoras no estado e triplicar o número de clientes nos próximos cinco meses. Com planos de criar mais cinco usinas de geração de energia renovável, além das oito atuais, a expectativa dos executivos da empresa é de chegar aaté março de 2020. Hoje, a Metha Energia atendecadastrados, espalhados por. Esse número garante, de acordo com a empresa, o posto de maior companhia de Minas Gerais atuando no setor.