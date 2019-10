ANTT aprova reajuste de tarifas de pedágio da BR-040

A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou a 25ª revisão ordinária, a 13ª revisão extraordinária e o reajuste da tarifa básica de pedágio do contrato de concessão da Rodovia BR-040/MG/RJ, trecho Juiz de Fora-Petrópolis/Rio de Janeiro (Trevo das Missões) e respectivos acessos. O trecho é explorado pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio S.A. - Concer.



Segundo deliberação da diretoria, publicada na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira, a tarifa básica de pedágio, após arredondamento, terá uma redução no valor.



Para a categoria 1 de veículos, a tarifa passará de R$ 11,60 para R$ 9,60.



A redução é decorrente das alterações na tarifa feitas por meio das revisões ordinária e extraordinária, que determinaram uma correção negativa. Já o reajuste indicou um porcentual positivo de 3,37%, correspondente à variação do IPCA no período.



As novas tarifas entram em vigor a partir da zero hora do dia 1º de novembro.