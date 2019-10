Fed corta taxa dos Fed funds pela terceira vez, para faixa entre 1,50% a 1,75%

Os integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidiram cortar a taxa dos Fed funds em 25 pontos-base, para a faixa entre 1,50% e 1,75%.



A redução nos juros é a terceira consecutiva realizada pelo Fed neste ano, depois da instituição ter cortado a taxa dos Fed funds em julho e setembro.



O Fed reduziu a taxa de desconto em 25 pontos-base, de 2,5% para 2,25%, assim como a taxa de juros sobre excesso de reservas (IOER, na sigla em inglês), que passou a 1,55%.



