O Senado aprovou a indicação do economista Fábio Kanczuk para a Diretoria de Política Econômica do Banco Central. O nome foi aprovado com 51 votos favoráveis, sete contrários e uma abstenção. Mais cedo, a indicação foi avalizada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, que deu 16 votos favoráveis à indicação do economista e 4 contrários.