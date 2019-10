Aneel aprova redução média de 5,96% nas contas de luz da Amazonas Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 29, o reajuste tarifário anual da Amazonas Energia S.A., com redução média de 5,96% nas contas de luz. Para os consumidores ligados na baixa tensão, a redução média será de 5,73%. Já para os ligados na alta tensão, a baixa será em média de 6,40%.



As novas tarifas entram em vigor em 1º de novembro para as cerca de 998 mil unidades consumidoras atendidas pela empresa no Amazonas, segundo o relator do processo de reajuste, Sandoval de Araújo Feitosa Neto.



O diretor-geral da Aneel, André Pepitone, destacou durante a análise do processo que a ação da agência de antecipar a quitação da Conta de Desenvolvimento Energético fez com que a maioria dos reajustes que a Aneel está deliberando ao longo do ano seja negativo.



"Se a gente observar uma média, o reajuste tarifário em 2018 teve uma média de 15%, neste ano de 2019 os reajustes que estamos deliberando está com uma média inferior a 3%", disse Pepitone.