TCE-PR revoga medida cautelar que suspendia reajuste tarifário da Sanepar

Em fato relevante, a Sanepar informou que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) revogou a medida cautelar que havia suspendido a implementação do reajuste tarifário anual de 12,12944% nas contas de água e esgoto, conforme fixado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar).



A cautelar havia sido concedida pelo TCE-PR em maio deste ano e foi revertida em reunião dos conselheiros nesta quarta-feira, 23.