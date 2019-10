'Vai nos dar uma previsibilidade', diz Mourão, sobre aprovação da reforma

O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, comemorou nesta quarta-feira, 23, a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno no Senado. Mourão afirmou que os objetivos agora são aprovar as reformas tributária e administrativa.



"Muito bom, excelente. Vitória com 60 votos a favor, então, aquilo que era o nosso objetivo número um para buscar o equilíbrio fiscal, que era a reforma do sistema previdenciário, agora vai nos dar uma previsibilidade pelos próximos 10 anos em relação a esses gastos. Então, agora vamos para os outros objetivos, reformas tributária e administrativa. O mundo continua girando", declarou o presidente em exercício.



Mourão viaja nesta quarta-feira ao Peru e retorna na sexta-feira, 25. Por causa de uma combinação de viagens de autoridades que estão na linha de sucessão de Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ocupará a Presidência da República até o retorno de Mourão.