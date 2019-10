PF deflagra operação na Grande BH para investigar fraude no INSS

(foto: Agência Brasil)

Entenda o caso

deflagrou na manhã desta terça-feira operação para investigar fraudes na obtenção de benefícios previdenciários que podem chegar a mais de R$ 13,5 milhões.Osde(5), duas preventivas (por tempo indeterminado) e 3 temporária (prazo de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco dias), além de(9) estão sendo cumpridos 38 policiais em três cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Betim, Contagem e Juatuba.A força-tarefa previdenciária de hoje, formada pela Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (Cgint), batizada de Operação Acinte, que faz alusão à postura de dois investigados em relação àUm deles foi indiciado em cerca de 100policiais que tramitaram na PF, com condenação em pelo menos três ações penais relacionadas à prática de estelionato em detrimento do INSS.O segundo possui vários registros policiais, tendo sido preso em flagrante em Ubá, Zona da Mata mineira, em maio de 2017, nas dependências da, tentando obter registros na base CPF com diversos documentos de identidade falsos em seu poder.A ação penal a que o segundo envolvido responde encontra-se em fase de prolação de, ou seja, há recursos jurídicos a serem esgotados.Segundo a Polícia Federal, apesar dos processos, ambos os investigados permanecem fraudando oe, mensalmente, gastam grande parte de seu tempo comparecendo às agências bancárias, para sacar os valores relacionados aos benefícios fraudados.A partir do confronto de dados inicialmente fornecidos pela CGINT e pelo, as investigações realizadas pela Polícia Federal revelaram um esquema de fraudes na obtenção de benefícios previdenciários de prestação continuada (LOAS).A fraude consistia na criação de “beneficiários” a partir da confecção de cédulas de, certidões de nascimento e comprovantes de endereço falsos.Somente com os processos previdenciários já identificados, o INSS sofreu um desfalque de cerca de R$ 3,2 milhões, com pagamentos já realizados.Entretanto, a Polícia Federal estima que o rombo com aspodem chegar a mais de R$ 13,5 milhões.Todos os investigados responderão pelos crimes de formação de quadrilha e dequalificado, com prisão prevista de até seis anos e meio de prisão por cada golpe contra o INSS, além de até três anos pelo crime de associação criminosa.