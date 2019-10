Governo inclui Correios e Telebras no PPI para estudos de parcerias

O governo federal incluiu os Correios e a Telebras no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI) "para possibilitar a realização de estudos e a avaliação de alternativas de parceria com a iniciativa privada e propor ganhos de eficiência e resultados para as empresas, com vistas a garantir sua sustentabilidade econômico-financeira". A decisão consta de decretos presidenciais publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 16.



Os atos também criam um comitê interministerial, para cada uma das empresas, para acompanhar e opinar sobre os estudos.



Os grupos serão formados pelos ministérios da Economia, Casa Civil e Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e poderá convidar integrantes do BNDES e das empresas para participar das discussões.



O prazo para conclusão dos trabalhos de cada um dos comitês interministeriais será de 180 dias, contado da contratação dos estudos, prorrogável por igual Período.