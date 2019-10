Senado aprova projeto que divide recursos de leilão com Estados e municípios

O Senado aprovou, nesta terça-feira, 15, o projeto que divide os recursos do megaleilão do petróleo com Estados e municípios. O texto passou com 68 votos favoráveis e nenhum contrário.



O plenário vai analisar na sequência uma emenda, apresentada pelo PT, que aumenta o repasse de valores para Estados do Norte e do Nordeste e para o governo do Distrito Federal.



Se não houver alterações, como articula a cúpula do Senado, o texto seguirá para sanção presidencial.