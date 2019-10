Aneel aprova redução média de 6,79% nas tarifas da CEB

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste médio negativo de 6,79% nas tarifas da CEB Distribuição. Para clientes atendidos na baixa tensão, a redução média será de 6,91%, enquanto as contas dos consumidores atendidos na alta tensão terão diminuição média de 6,52%.



O diretor geral da Aneel, André Pepitone, comentou que a redução nas tarifas se deve, em grande medida, à desoneração tarifária que vem sendo promovida pela agência. "Desse valor negativo, 5,92% se devem à quitação antecipada da conta ACR", disse.



A Conta-ACR foi um mecanismo de repasse de recursos às distribuidoras para cobertura dos custos com exposição involuntária no mercado de curto prazo e o despacho de termelétricas entre fevereiro e dezembro de 2014.



A quitação antecipada desse empréstimo foi anunciada em 20 de março e tem possibilitado reajustes menores para todas as distribuidoras do País.