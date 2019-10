ANP habilita mais 4 empresas para 6ª Rodada: Enauta, Equinor, Petrogal e Cepsa

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) habilitou mais quatro empresas para a 6ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção, prevista para o dia 7 de novembro, elevando a 17 o número de participantes. A informação foi publicada nesta terça-feira, 15, no Diário Oficial da União.



Foram habilitadas como operadoras,ou seja, que poderão liderar a operação da exploração e produção em caso de consórcio a Petrogal, Equinor, Enauta.



Já a Companhia Espanhola de Petróleo (Cepsa) foi habilitada como não operadora.



A 6ª Rodada vai colocar em leilão os campos de Aram, Bumerangue, Cruzeiro do Sul, Norte de Brava e Sudoeste de Sagitário.



Segundo técnicos da ANP, o campo de Aram poderá se tornar o terceiro maior campo do pré-sal brasileiro, o que deve gerar forte disputa no leilão.