Varejo deve abrir 91 mil vagas temporárias de fim de ano

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Os saques do, acomportada e a melhora nodevem fazer o comércio varejista brasileiro contratar neste fim de ano o maior número de funcionários temporários desde 2013, estimou aA entidade prevê a abertura depara atender ao aumento sazonal das vendas, um avanço deante os 87,5 mil postos de trabalho temporários criados no mesmo período do ano passado.O comércio deve movimentarem vendas no Natal de 2019, segundo a CNC. A taxa de efetivação dos trabalhadores temporários deve alcançar. "A ainda lenta recuperação da economia e, naturalmente do consumo desde o fim da recessão deverá, no entanto, impedir mais uma vez que o varejo promova taxas de efetivação superiores a 30% como costumava ocorrer até 2014", ponderou a entidade, em nota oficial.O ramo dedeve liderar a geração de vagas temporárias este ano, comempregos, seguido por, compostos de trabalho. Segundo a CNC, o segmento de vestuário, acessórios e calçados é o que registra maior aumento nas vendas natalinas.As regiões com maior geração de vagas serão São Paulo (22,6 mil), Minas Gerais (10,0 mil), Rio de Janeiro (9,4 mil) e Rio Grande do Sul (7,6 mil). O salário médio de admissão dos temporários deve ficar em, 4,2% maior, em termos nominais, do que no mesmo período do ano passado.As previsões da CNC consideram um aumento de 4,8% das vendas de Natal em 2019.