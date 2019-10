Natura diz que custo de união de negócios com Avon será de R$ 349 mi

A Natura divulgou ontem, 12, mais detalhes sobre o processo em que a recém-criada holding Natura&Co; passará a abrigar as operações atuais de cosméticos e também as operações que serão agregadas após a compra da norte-americana Avon. A previsão é de que esse processo custe R$ 349 milhões, incluindo avaliações, publicações, assessoria jurídica e demais assessorias, segundo comunicado do grupo.



"A reestruturação societária é oportuna para que a Natura Cosméticos passe a ser detida pela Natura&Co;, viabilizando a subsequente integração da base acionária e das operações da Avon, sem que isso resulte em incremento dos índices de endividamento da Natura", descreveu a empresa.



A expectativa é de que a combinação dos negócios dê origem ao quarto maior grupo do setor de beleza no mundo, com faturamento anual superior a US$ 10 bilhões (mais de R$ 40 bilhões). O acordo da compra da Avon - que exclui apenas as operações do Japão e dos EUA - foi originalmente anunciada em maio deste ano.



Trata-se de mais um passo na estratégia internacional da companhia brasileira, que comprou a australiana Aespo, em 2012, e a britância The Body Shop, quatro anos mais tarde. Com a Avon, a companhia estará presente em diferentes nichos do mercado.



Passo a passo



O processo de combinação do negócios dentro da holding Natura&Co; será dividido em quatro passos, sendo os dois primeiros voltados para a reestruturação e integração da Natura Cosméticos, e os dois últimos para a entrada da Avon.



No primeiro passo, os acionistas controladores da Natura Cosméticos (donos de uma fatia de 57,22% na empresa) participarão de um aumento de capital da Natura&Co; com um repasse de suas ações e uma quantia em dinheiro a ser utilizada para pagamento pela Natura&Co; do imposto de renda.



No passo dois, todas as demais ações da Natura Cosméticos serão incorporadas pela Natura&Co; pelo respectivo valor patrimonial contábil. Em consequência, a Natura Cosméticos se tornará uma subsidiária integral da Natura&Co.; O acionista da Natura Cosméticos receberá uma ação da Natura&Co; para cada papel detido.



Ainda de acordo com o comunicado, em uma operação que consistirá de três fases distintas, a Avon também será incorporada à Natura&Co.;



No comunicado, a Natura informou que as companhias desconhecem "riscos significativos" decorrentes do processo de combinação dos negócios. Além disso, a companhia lembrou que a eficácia da integração está condicionada à obtenção da aprovação dos acionistas em assembleias, além do sinal verde das autoridades de defesa da concorrência do Brasil e no exterior. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.