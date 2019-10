EUA nega apoio à entrada do Brasil na OCDE, anunciada por Bolsonaro em março

(foto: AFP / Brendan Smialowski )

Após a visita doao presidente dosem março deste ano, foi anunciado o apoio dosà entrada do. Porém nesta quinta-feira o governo americano se recusou a endossar a tentativa do Brasil. O anúncio foi feito porEm comunicado feito por carta,contradiz o presidente brasileiro e o próprio. Em julho deste ano, o secretário de, havia reiterado o apoio em visita em São Paulo. Na carta, Pompeo deixou claro queapoia apenas as candidaturas de adesão da“Os EUA continuam a preferir a ampliação a um ritmo contido que leve em conta a necessidade de pressionar por planos de governança e sucessão”, afirmou o secretário.O governo americano está trabalhando para as entradas de Argentina e Romênia, tendo em vista ose o compromisso com odesses países. A negativa de entrada dos seis países teria relação com essa disputa e acabou atingindo o Brasil, os EUA são contra a inclusão de novos países europeus ou de áreas de influência da Europa.Em troca do apoio prometido pordispensou a exigência de visto norte-americano e começou a renunciar tratamentos especiais destinados a países em desenvolvimento em negociações com a, etapa necessária para a adesão. A apresentação do pedido para a adesão do Brasil na OCDE foi feita em. Nenhum comunicado foi feito pelo governo brasileiro.



