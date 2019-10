10 das 16 regiões pesquisadas no IPCA tiveram deflação em setembro, diz IBGE

Dez entre as dezesseis regiões que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram deflação em setembro, informou nesta quarta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A maior variação ocorreu no município de Goiânia (0,41%), puxada pela alta no preço da gasolina (2,80%). Na direção oposta, o menor resultado foi o de São Luís (-0,22%), em função da queda de energia elétrica (-6,97%).



Em São Paulo, região de maior peso no IPCA, houve deflação de 0,06% em setembro.