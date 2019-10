Novo conselheiro é nomeado e Cade retoma julgamentos no dia 16

Depois de quase três meses sem quórum, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) retomará os julgamentos no dia 16, como antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro nomeou o novo conselheiro Sérgio Costa Ravagnani, que já tomou posse no cargo. Ele foi sorteado sucessor dos processos relatados pelo ex-conselheiro Paulo Burnier.



Com a posse de Ravagnani, a contagem de prazos no conselho, suspensa desde o dia 17 de julho, será retomada nesta terça.



Outros três conselheiros foram aprovados pelo Senado e aguardam a nomeação do presidente Jair Bolsonaro: Lenisa Prado, Luís Henrique Bertolino Braido e Luiz Hoffmann



O Cade tem cerca de 80 processos em estoque aguardando a recomposição do quórum. As operações somam R$ 500 bilhões.