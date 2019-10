Todos os aeroportos paulistas passarão à iniciativa privada em 2020, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reiterou nesta sexta-feira, 4, a intenção de transferir à iniciativa privada em 2020 todos os 21 aeroportos sob responsabilidade do Departamento Aeroviário de São Paulo (Daesp). Segundo ele, em janeiro será divulgada a modelagem dos primeiros terminais aeroportuários eleitos para desestatização.



"Não faltarão investidores", destacou Doria, em coletiva de imprensa.



De acordo com ele, em road shows já realizados para apresentar os aeroportos, o governo paulista identificou "pouca possibilidade" de investidores americanos, maior interesse de players europeus, especialmente ingleses e alemães, e "enormes" chances de participação de chineses e japoneses nas futuras disputas pelos ativos.



Ainda conforme o governador, o prefeito de Guarujá avalia devolver a administração do aeroporto local ao Estado, como foi feito pelos municípios de Barretos e Ribeirão Preto.



Caso isso aconteça, o terminal de Guarujá poderia ser incluído no programa de desestatização do governo paulista, afirmou.