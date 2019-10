Maia se diz favorável à privatização de Eletrobras e Correios

Maia: compensação da Previdência no pacto federativo é obrigação do governo

Maia: compensação da Previdência no pacto federativo é obrigação do governo

Em decisão do Copom investigada, BC ampliou comunicado para se justificar

Em decisão do Copom investigada, BC ampliou comunicado para se justificar

Rio propõe compensar gasto com servidor com economia na alimentação de presos

Rio propõe compensar gasto com servidor com economia na alimentação de presos

Dia das Crianças em BH terá mais presentes que ano passado, mas com valor menor

Dia das Crianças em BH terá mais presentes que ano passado, mas com valor menor

Energia solar estreia no A-6 com 685 projetos e preço teto baixo

Energia solar estreia no A-6 com 685 projetos e preço teto baixo

FUP indica rejeição de proposta do TST e pode deflagrar greve a partir do dia 26

FUP indica rejeição de proposta do TST e pode deflagrar greve a partir do dia 26