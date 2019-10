Secretários da Economia chegam à reunião no Senado sobre retomada de votação

Integrantes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho chegaram à reunião do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), com lideranças do Senado para decidir se a votação dos destaques da reforma da Previdência será retomada nesta quarta-feira, 2, de fato.



Há o temor nos bastidores do governo e do Congresso que a equipe econômica sofra novas derrotas se partir para o plenário sem antes reorganizar seus votos.



Chegaram para a reunião o secretário especial adjunto, Bruno Bianco, e o secretário de Previdência, Leonardo Rolim.