Governo espera redução

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse ontem que, apesar de cálculos preliminares indicarem uma economia em 10 anos de aproximadamente “R$ 860 bilhões, R$ 870 bilhões” com a Proposta de Emenda à Constituição 6/2019, da reforma da Previdência, o cálculo só será refinado após o termino da tramitação da proposta no Senado.





“Até porque ele poderá sofrer alguma alteração. Vamos aguardar, é prudente, que haja aprovação do segundo turno e anunciarmos qual é o impacto fiscal nos próximos 10 anos”, disse Marinho após o parecer do relator Tasso Jereissati (PSDB-CE) ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Marinho ainda ressaltou que outros projetos aprovados ou em andamento trazem economias importantes para os cofres públicos, além da reforma da Previdência.





Das propostas que já ganharam aval do Congresso, o secretário ressaltou a MP 871, de combate a fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social.