PMI industrial sobe em setembro a 53,4, diz IHS Markit

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Brasil subiu de 52,5 em agosto para 53,4 em setembro, informou na manhã desta terça-feira, 1º de outubro, a IHS Markit. O resultado representa a segunda alta mensal consecutiva e o maior nível desde novembro de 2017.



Em nota, a empresa destaca que o segmento permaneceu firme no terreno da expansão (acima de 50) no mês passado, "sinalizando contínua recuperação". Houve aumento acentuado nos novos pedidos, impulsionando o crescimento da produção, alta mais rápida de empregos em sete meses e aumento sólido na compra de insumos.



"Entradas de novos trabalhos expandiram-se na taxa mais forte em um ano e meio, o que é um bom presságio para a produção futura e mercado de trabalho", comentou a Pollyanna De Lima, economista da IHS Markit, na nota.



Ela ponderou que "preocupante, mas não surpreendente, a pesquisa do PMI trouxe novidades de queda nas exportações".



Segundo a economista, as vendas internacionais continuaram sendo pressionadas pelos contínuos problemas na Argentina, um dos principais destinos das exportações brasileiras, além de uma desaceleração global do comércio.



A última vez que os produtores de mercadorias reportaram aumento mensal nas vendas externas, ainda de acordo com Pollyanna, foi no início de 2018.