PF cumpre 68 mandados de busca e apreensão em MG e mais 8 estados

(foto: Agência Brasil/arquivo)

deflagrou na manhã desta terça-feira a 4ª fase da operação Carne Fraca operação para investigar crime depassiva praticados por auditores fiscais agropecuários em nove estados - entre ele Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro - é alvo da 4ª fase da Operação Carne Fraca.Batizada de Romanos, a operação desta terça-feira com 280 agentes para cumprir 68 mandados denos estados. As medidas cautelares foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Ponta Grossa, no Paraná.De acordo com a Polícia Federal, os policiais contam com a colaboração espontânea de grupo empresarial do ramoque teria sido beneficiado pelo esquema.A Polícia Federal informou ainda que a investigação aponta para o uso de R$ 19 milhões para pagamentos indevidos dee contratos fictícios firmados com pessoas jurídicas que representavam o interesse dos fiscais. Os crimes teriam começado em 2017.Aguarde mais informações