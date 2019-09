Freitas diz que desafio é ligar capital a operador de infraestrutura

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que o retorno de investidores norte-americanos em visita da pasta aos Estados Unidos foi o "melhor possível". "Percebemos um grande interesse em entrar no Brasil e recebemos vários feedbacks", afirmou Freitas, em vídeo publicado, em sua conta oficial do Twitter. "(Um dos) feedbacks é que o programa de concessões do governo Bolsonaro é um programa sério, está consistente, está bem estruturado e respondendo a demandas antigas dos investidores", acrescentou o ministro. Freitas e representantes da pasta encerraram ontem a agenda de cinco dias em Nova York, com 21 reuniões e 68 investidores globais de infraestrutura.



Nas reuniões, segundo o ministro, estiveram presentes representantes de bancos institucionais, bancos de financiamento, fundos de pensão e fundos de investimento. Nos encontros, foi apresentado o programa de investimentos para o segmento do governo federal, o qual o ministro chamou de "o melhor e maior programa de transferência de ativos de infraestrutura da história" do Brasil.



"Passamos mensagem de que governo Jair Bolsonaro tem programa técnico, robusto, ambicioso e possível para atrair R$ 200 bi em investimentos nos nossos portos, aeroportos, ferrovias e rodovias", escreveu o ministro na publicação.



Ainda segundo o ministro, outro feedback dado pelos investidores foi a respeito dos "deveres de casa" que o governo brasileiro tem de fazer. "Vamos incorporar isso nas nossas estruturações. Temos um desafio grande pela frente que é ligar o capital, ligar o investidor financeiro com os operadores de infraestrutura", afirmou Freitas.



Em 29 de setembro, Freitas e representantes do Ministério, irão embarcar para uma nova rodada de visitas a investidores estrangeiros. O destino será a Europa, com passagem pela Espanha já confirmada no roteiro, informou o ministro. "No intuito de fazer esse casamento: do capital do investidor financeiro com o operador de infraestrutura."



O presidente Jair Bolsonaro compartilhou o vídeo de Freitas na manhã deste sábado, em sua conta oficial do Twitter.