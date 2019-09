Otimismo com cenário atual sobe, mas expectativa com futuro piora, mostra Apas

A Pesquisa de Confiança dos Supermercados do Estado de São Paulo (PCS), feita pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), mostrou em setembro aumento do otimismo dos empresários do setor em relação ao cenário atual, mas disparada do pessimismo em relação ao futuro.



Em agosto, 30% dos empresários se diziam otimistas quanto à percepção atual do setor, enquanto 23% estavam pessimistas.



Ao mesmo tempo, 47% se disseram neutros. Na medição de setembro, o porcentual de empresários otimistas com o cenário atual subiu para 36%, os pessimistas caíram para 21% e os neutros passaram para 43%.



Já em relação ao futuro, o otimismo de 40% dos empresários se manteve estável entre agosto e setembro, mas o pessimismo saltou de 9% para 24%. O porcentual de empresários que se manteve neutro caiu de 51% para 36%.



Dentre as sete variáveis apuradas, a PCS mediu redução do grau de satisfação com o governo estadual tanto na percepção atual quanto na expectativa futura. Os empresários otimistas com a situação atual caíram de 43% para 30%, enquanto os otimistas com o futuro passaram de 79% para 50%.



No grau de satisfação com o governo federal, o porcentual de empresários otimistas passou de 57% para 60% na percepção atual. Na expectativa futura, porém, o índice caiu de 71% para 70%.



A PCS/Apas coleta dados dos empresários supermercadistas que representam 85% do faturamento do setor no Estado de São Paulo.