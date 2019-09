Superintendência do Cade aprova operação entre Allianz e Sul América Seguros

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de aquisição de controle entre a Allianz do Brasil e Allianz Seguros e a Sul América Companhia Nacional de Seguros no Brasil (Salic), Sul América Participações e Investimentos S.A. (Sapi) e a Sul América Serviços e Participações S.A (Sasp). O despacho pela aprovação da transação está publicado na edição desta quinta-feira, 19, do Diário Oficial da União.



Segundo o parecer do Cade, a operação refere-se à "aquisição pela Allianz do Brasil e Allianz Seguros de 100% das ações da SAPI, que controlará e operará os negócios da SALIC no Brasil, relativos a seguros de automóvel, patrimonial (que englobam os seguros residencial, condominial e empresarial) e habitacional (exceto no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação); e 100% Das ações da SASP".



Ainda de acordo com informações do parecer, para a realização da operação, o negócio-alvo da Salic será transferido para a Sapi, que será adquirida pela Allianz Seguros e a Sasp será adquirida pela Allianz do Brasil Participações Ltda.



"A Operação proposta está em linha com o planejamento estratégico da Allianz de prosseguir com o desenvolvimento e crescimento de seus principais negócios de seguros no Brasil, ampliando a oferta de serviços para os consumidores. A Sul América, por outro lado, pretende focar seus negócios nos segmentos de saúde, odontológico, de vida, de previdência privada e de gestão patrimonial", diz o parecer do Cade.