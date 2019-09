Toyota anuncia investimento de R$ 1 bi em fábrica de SP para produzir novo carro

A Toyota, fabricante de veículos japonesa, anunciou que sua subsidiária brasileira formalizou nesta quinta-feira, 19, a intenção de investir R$ 1 bilhão em sua fábrica de Sorocaba (SP). A fábrica, inaugurada em 2012, será responsável pela produção de um novo modelo no mercado brasileiro com comercialização prevista para 2021. Na unidade já são produzidos os modelos Etios e Yaris. Detalhes sobre o novo carro e a data de lançamento não foram divulgados.



A escolha de Sorocaba está relacionada ao projeto inicial dessa fábrica, que já considerava a possibilidade de expansão, bem como a facilidade logística dos fornecedores. Para dar início à produção desse novo veículo, a Toyota planeja contratar 300 novos empregados.



No comunicado, o CEO da divisão da Toyota América Latina & Caribe e chairman da Toyota do Brasil, Masahiro Inoue, afirma que a decisão reforça a visão de longo prazo no País. "Esse investimento representa uma Toyota mais forte no Brasil," acrescentou o presidente da montadora no Brasil, Rafael Chang.