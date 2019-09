Trabalhadores da Embraer entram em estado de greve, diz sindicato

Trabalhadores da Embraer aprovaram aviso de greve nesta quarta-feira, 18, informou o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. Segundo a entidade, a paralisação pode ser deflagrada a partir de segunda-feira caso não haja avanço nas negociações sobre o reajuste salarial.



Conforme o sindicato, os metalúrgicos reivindicam reajuste de 6,37%, que corresponde à inflação do período somada a 3% de aumento real, além da renovação da Convenção Coletiva na íntegra. A entidade afirma que a Embraer não aplica aumento real aos salários há quatro anos.



Em reunião realizada na terça-feira, 17, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que representa o grupo patronal do setor na campanha salarial, propôs reajuste que repõe apenas a inflação.



Além disso, o sindicato afirma que a Embraer quer reduzir direitos dos trabalhadores, extinguindo da Convenção Coletiva as cláusulas que garantem estabilidade no emprego para trabalhadores lesionados e que proíbem terceirização irrestrita nas fábricas.



"A terceirização já é uma prática adotada pela Boeing em suas plantas, mas não permitiremos que seja aplicada nas metalúrgicas da nossa região", diz, em nota, o diretor do Sindicato André Luiz Gonçalves.