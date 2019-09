Pagar dívidas atrasadas é o objetivo dos primeiros a sacar o dinheiro do FGTS

A Caixa começou hoje a depositar o valor máximo de R$ 500 nas contas de seus clientes poupadores (foto: Jair Amaral /EM/ D.A Press)

O pagamento deserá o principal destino do dinheiro doque acomeçou a depositar nesta sexta-feira (13) na conta poupança de seus clientes. “Pretendo pagar umas contas. Adiantar umas e pagar outras”, explica, momentos antes de sacar seus. Ela conta que não teve problemas em se informar como retirar o dinheiro. “Pelo site da Caixa, vi o calendário e foi bem informativo.”

Outros preferiram confirmar pelo telefone da ouvidoria do banco. Foi o que fez Lucas Severino da Conceição. Ele aproveitou para passar na agência e sacar o valor logo no primeiro dia. Agora, Lucas vai usar o dinheiro para se livrar de boletos atrasados. “Eu estava contando (com o dinheiro), já tinha feito um planejamento. Se sobrar alguma coisa é bônus”, diz. Da mesma forma, a quantia que Carlos Ferreira Simões retirou do caixa eletrônico tem o mesmo objetivo: pagar as contas. Ele pretende poupar o que sobrar. “Estava contando com o dinheiro”, explica.

Lucas Severino da Conceição vai se livrar de boletos atrasados: "Já tinha feito um planejamento" (foto: Jair Amaral /EM/ D.A Press)

Por outro lado, Carlos Manuel Alves vai fugir da tendência. Ele pretende guardar todo o dinheiro que retirou e usá-lo conforme a necessidade. Como não se planejou para receber o depósito, o valor virá como extra. “As contas que eu tenho para pagar são básicas: água, luz, telefone. Não estou devendo ninguém”, relata.

Carlos Manuel Alvez pretende guardar o dinheiro: "Não é porque é extra que pode gastar à toa" (foto: Jair Amaral /EM/ D.A Press)

O valor de até R$ 500 começou a ser depositado primeiro para os poupadores da Caixa que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. De acordo com Samuel Crespi, diretor do banco, 1,4 milhão de pessoas em Minas Gerais começaram a receber nesta sexta, totalizando R$ 550 milhões. Apenas em Belo Horizonte, na agência da Rua Carijós, 11 mil trabalhadores já podem sacar o dinheiro. Até o final do calendário para clientes do banco, no dia 9 de outubro, 63 mil pessoas poderão acessar a quantia somente na agência, que fica na da área central da cidade.

A expectativa de movimento das agências é menor nessa primeira fase de depósitos. Crespi explica que como os clientes da Caixa podem acessar o dinheiro por outros meios – pelo aplicativo por exemplo – o atendimento nas agências será menor nas datas do primeiro calendário. Porém, o diretor afirma que a procura na agência deve aumentar quando os clientes dos outros bancos começarem a sacar, no dia 18 desse mês.

O diretor da Caixa, Samuel Crespi, acredita que os trabalhadores que não são clientes do banco irão aumentar os atendimentos nas agências (foto: Jair Amaral /EM/ D.A Press)

De acordo com o diretor, desde a divulgação da medida provisória que instituiu o Saque Imediato, o site da Caixa já recebeu por volta de 60 milhões de acessos. Já o telefone da ouvidoria atendeu 20 milhões de pessoas, enquanto outras 6 milhões baixaram o aplicativo do banco para a gestão do fundo de garantia. Conforme informa o diretor, não houve tanta dúvida sobre o Saque Imediato, por ser “relativamente simples.” Contudo, ainda há a modalidade do Saque Aniversário, que implica outro conjunto de regras. “Este a gente não está falando muito para não confundir”, explica.

As agências da Caixa funcionarão com horário estendido até a próxima terça-feira (17), abrindo de 8h até às 16h. No sábado (13), as agências também estarão abertas das 9h às 15h.