Embraer entrega o primeiro E195-E2 à Azul, operadora que estreará o modelo

A Embraer realiza nesta quinta-feira, 12, a primeira entrega do avião E195-E2, o maior jato comercial já produzido pela empresa e também o maior das três aeronaves que compõem a nova geração da fabricante, os E-Jets E2. A operadora lançadora do modelo é a Azul, que tem em sua frota outros aviões da Embraer, os E190 e E195.



Com capacidade para até 146 passageiros, o E195-E2 pode transportar mais viajantes do que seu antecessor da primeira geração.



Além disso, o novo avião consome 25% menos combustível por assento que o E195.



Assim como o primeiro modelo dos E2 já lançado, o E190-E2, ele também foi certificado por três órgãos regulatórios: a brasileira Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a americana Federal Aviation Administration (FAA) e a europeia European Aviation Safety Agency (EASA).



Ao final do segundo trimestre deste ano, a Embraer tinha 124 pedidos firmes para a aeronave, sendo que 51 são da Azul.



Outros 45 foram feitos pela empresa de leasing Aercap, da Irlanda.



Há ainda outros três clientes são a americana Aircastle (13 pedidos), a nigeriana Air Peace (10) e a espanhola Binter Canarias (5 pedidos).



No Paris Air Show, a Embraer também anunciou a intenção de compra da KLM Cityhopper para até 35 jatos E195-E2, sendo 15 pedidos firmes com direitos de compra para outras 20 aeronaves do modelo. Essa intenção, que ainda não se reverteu em contrato de compra, soma US$ 2,48 bilhões.