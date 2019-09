Conselho do PPI recomenda qualificação do Ceitec para eventual parceria privada

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República recomendou a qualificação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec) no âmbito do PPI para fins de estudar alternativas de parceria com a iniciativa privada, bem como para propor ganhos de eficiência e resultado para a empresa, com vistas a garantir sua sustentabilidade econômico-financeira. A resolução com a recomendação está publicada na edição desta Quinta-feira (12) do Diário Oficial da União.



A Resolução diz que o BNDES poderá ser contratado para a elaboração dos estudos e caberá ao Conselho do PPI aprová-los. O prazo para conclusão dos trabalhos do comitê será de 180 dias, a partir da contratação dos estudos, prorrogáveis por igual período.